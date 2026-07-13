Dopo l'intervento di Cristian Chivu nella conferenza stampa ufficiale di presentazione della stagione nerazzurra, ha ripreso parola il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta. Marotta ha aggiornato i giornalisti in sala stampa sull'evoluzione delle visite mediche di Anan Khalaili, sviluppi purtroppo non favorevoli all'Inter. Ha iniziato: "Come sapete abbiamo negoziato l'acquisizione di Khalaili con l'Union Saint-Gilloise. Non ha superato le visite d'idoneità".

Le parole di Marotta

Marotta ha poi spiegato: "Il Centro di Medicina dello Sport di Milano, in rappresentanza del CONI, ci ha comunicato questa notizia. Non posso addentrarmi per una questione di privacy. In Italia la legge sulla tutela della salute è molto severa, questa inidoneità è nata da un ente terzo, il CONI, non è una ricusazione da parte dello staff medico del club, che comunque, come è capitato in passato a tutti i club, avrebbe avuto diritto di farlo. E' una situazione di forza maggiore a cui dobbiamo attenerci. Nessun cittadino sul territorio italiano, né italiano, né straniero, può prendere parte ad un'attività agonistica ufficiale senza idoneità. Lo comunico con grande rammarico, era una negoziazione portata avanti da Piero Ausilio. Questa notizia ci crea dispiacere e in questo momento dobbiamo pensare a eventuali alternative".