L'Argentina si prepara a una storica semifinale contro l'Inghilterra, in programma mercoledì sera alle 21, in una partita che sollecita dolci ricordi per i sudamericani. Nel penultimo atto del Mondiale 2026 la classicissima tra Séleccion e Tre Leoni si candida al titolo di gara più affascinante della competizione, con in palio il biglietto di sola andata per la finale del MetLife Stadium di New York.

Le scelte di Scaloni: Julian in vantaggio su Lautaro

Se Thomas Tuchel, CT dell'Inghilterra, sta ancora definendo la formazione, con tanti ballottaggi soprattutto sulle corsie d'attacco, il suo omologo argentino Lionel Scaloni ha molti meno dubbi. La scelta dell'ex giocatore di Lazio e Atalanta dovrebbe essere quella di confermare in blocco gli undici che hanno iniziato la partita contro la Svizzera nei quarti di finale. Con Messi in attacco dovrebbe esserci quindi Julian Alvarez, mentre Lautaro Martinez dovrà accontentarsi di un minutaggio ridotto, in entrata dalla panchina.

Gli altri ballottaggi riguardano la corsia difensiva di destra, ma Molina è decisamente favorito su Montiel per una maglia da titolare. Situazione analoga sull'altra fascia, con Tagliafico che parte avanti su Molina. Definitivamente fuori dagli undici invece Almada, con la scelta di Scaloni di schierare un centrocampista centrale in più rispetto a quanto fatto nella fase a gironi. Ci sarà Paredes in cabina di regia, coadiuvato da Mac Allister, De Paul ed Enzo Fernandez. In difesa, invece, sicuri di giocare Lisandro Martinez e il Cuti Romero, a protezione del Dibu Martinez, inamovibile tra i pali. Ovviamente l'undicesimo nome è quello più altisonante di tutti: chiude la formazione Lionel Messi.