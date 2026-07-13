Come si muoverà l'Inter, ora che è saltato l'arrivo di Khalaili? Sky Sport traccia il punto della situazione: Guela Doue resta una possibilità, ma l'Inter non ha ancora riattivato i canali, quantomeno allo stato attuale, per l'esterno ivoriano. Non solamente l'esterno destro, però, perché la dirigenza del Biscione deve muoversi anche per un difensore centrale di struttura. Il nome di Chalobah sembrava essere quello principale, ma la trattativa è in fase di rallentamento, secondo Sky. Da un lato sia per le richieste del Chelsea, sia per un accordo con il giocatore che non è ancora arrivato.