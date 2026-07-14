Una conferenza, quella di ieri, di Marotta e Chivu che sicuramente non ha rassicurato i tifosi nerazzurri, già parecchio abbacchiati per l'affare Khalaili saltato e per un mercato che stenta a decollare.

I nerazzurri iniziano il ritiro ancora privi di pedine necessarie: a Chivu mancano un esterno destro, due centrali e una mezzala, considerando le uscite in programma in quella zona del campo. Ma è davvero il caso di farsi prendere dall'impazienza?