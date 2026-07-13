Giovanni Carnevali, nuovo AD della Juventus, ha parlato ai microfoni de 'La Politica nel Pallone' su GR Parlamento chiudendo le porte all'arrivo di Davide Frattesi, che ha lavorato con lui a Sassolo e per il quale si è parlato di un potenziale ricongiungimento anche a Torino: "È un ragazzo straordinario, che ha trovato poco spazio nell'Inter. Farebbe comodo a tutti i grandi club. Chiaramente però abbiamo tanti grandi giocatori e dobbiamo trovare le possibilità di cederli. In questi ruoli non abbiamo la necessità di un giocatore come lui".
Kolo Muani, una montagna (di soldi) da scalare
Carnevali ha anche parlato della trattativa per il rinnovo di Randal Kolo Muani in bianconero: "Ci sono richieste troppo elevate, o troviamo un accordo altrimenti andremo su qualche altro giocatore. La richiesta è superiore ai 45 milioni, oggi acquistare è facile, basta spendere ma i numeri sono alti". Infine, l'ex neroverde ha tracciato un bilancio sui suoi primi passi alla Continassa: "Mi sono immedesimato in questa nuova avventura con tanta cose da fare. Ci sono tutte le possibilità per cercare di fare qualcosa di importante".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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