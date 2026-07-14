Oggi Samir Handanovic compie 42 anni. Nei giorni scorsi l'ex portiere e capitano nerazzurro aveva ufficializzato il suo addio all'Inter chiudendo un percorso lungo ben 14 anni divisi tra campo, scouting e panchina delle squadre giovanili.

Gli auguri dell'Inter

"Carattere e senso di appartenenza: per undici stagioni quello di Samir Handanovic è quasi sempre stato il primo nome citato nella formazione dell'Inter. Dall'estate del 2011 in avanti l'Inter è stata la casa di Samir: una casa che lui ha onorato e ripagato con le sue prestazioni"; si legge nella nota pubblicata dal club nerazzurro.

"Handanovic è stato uno degli estremi difensori più rappresentativi del campionato italiano e si è inserito perfettamente nella tradizione di portieri leggendari della storia dell'Inter - si legge ancora -. Numero 1 moderno e grande pararigori, Samir è stato un portiere tecnico e preciso, abilissimo anche nel gioco con i piedi. Nei suoi undici anni in nerazzurro Handanovic ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba al decimo posto nella classifica dei giocatori con più partite nella storia nerazzurra. Capitano dal 2019, con la fascia al braccio Samir ha alzato al cielo uno Scudetto, due Coppe Italia e due Supercoppe Italiane".