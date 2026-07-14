Attesa incredibile tra i tifosi del Karlsruher per l'amichevole del prossimo 26 luglio contro l'Inter al BBBank Wildpark, partita che segnerà l'ouverture stagionale per il club tedesco. Tutti i biglietti disponibili per assistere alla partita sono andati infatti esauriti in appena 20 minuti, come riferisce un portavoce del club al sito Ka-news: i tagliandi messi in vendita ieri erano 6.636, pari al 20% della capienza dell'impianto, evaporati in pochissimo tempo. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 14 luglio 2026 alle 19:25
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.