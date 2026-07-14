Chiuso il capitolo con il Napoli, Juan Jesus potrebbe rimanere in Italia. Il classe '91, riporta Tuttosport, è finito nel mirino del Venezia, che vorrebbe aggiungere esperienza alla squadra fresca di ritorno in Serie A. E per il brasiliano sarebbe una soluzione ideale, visto che qualche settimana fa si era così espresso: "Vorrei fare tre anni ad alto livello. Ho offerte dal Brasile, ma è quasi impossibile. Sono cresciuto qui, ho la mia compagna e i miei figli, ho una vita in Italia. In Brasile ho la mia famiglia, mia madre, i nipoti e i fratelli, ma l’Italia è casa. Mi godo le vacanze e poi vedremo: non so ancora quale sarà il mio futuro. Ho detto al mio agente Calenda: 'Roby, fammi riposare dopo due anni duri con Conte' ”.

Juan Jesus, che ha vestito la maglia dell'Inter dal 2012 al 2016, trasferendosi successivamente alla Roma e quindi al Napoli, ha svolto praticamente l'intera carriera in Serie A, per questa ragione è sua ferma intenzione cogliere al volo un'altra opportunità professionale in Italia. E chissà se la visita del suo agente Roberto Calenda in tempi recenti nella sede nerazzurra non fosse finalizzata a proporre un sorprendente ritorno a Milano...