Dopo aver visto sfumare all’ultimo secondo l’arrivo di Anan Khalaili, che si aggiunge al “no” ricevuto dall’Atalanta per Marco Palestra, l’Inter prosegue nel suo casting per la corsia di destra. E secondo quanto riporta Agipronews, nelle quote dei betting analyst di Saisal, proprio come nel caso dell’esterno italiano passato al Chelsea, i campioni d’Italia potrebbero tornare su una pista a tinte azzurre: in cima alla lavagna delle quote, infatti, c’è Michael Kayode, proposto a 4,50. Guardando al campionato italiano, poi, occhio al nome di Brooke Norton-Cuffy, dato in uscita dal Genoa: secondo gli analisti di Goldbet, l’addio al Grifone si gioca a 1,45, e chissà che l’Inter non colga l’occasione per tentare l’affondo.

Wesley resta una tentazione, ma ha poco credito

Restando nel campionato italiano, per l’Inter rimane ancora viva la tentazione Wesley: qui la difficoltà della trattativa sale, dato che il brasiliano è un pezzo pregiato della Roma di Gian Piero Gasperini, ma, a quota 12,00, non è di certo un nome da escludere. Così come non è da scartare a priori l’idea di un rinforzo dall’estero, che magari unisca esperienza e costi contenuti: chi risponde perfettamente all’identikit è Dani Carvajal, rimasto svincolato dopo aver vinto tutto con il Real Madrid e a caccia di nuovi stimoli a 34 anni; una pista aperta anche per l’Inter, per un affare proposto a 4,50 volte la posta.