L'Inter indirettamente lo aveva già annunciato pubblicando le date della pre-season della sua seconda squadra, adesso c'è anche l'ufficializzazione della società padrona di casa, vale a dire la Pro Sesto: l'U23 nerazzurra giocherà allo stadio Breda di Sesto San Giovanni le partite interne del prossimo campionato di Serie C, alternandosi proprio con la Pro Sesto e l'Inter Women per le partite europee. La partnership rientra in un più ampio progetto di investimento sull'impianto, che prevede la realizzazione di un nuovo campo da gioco in erba naturale di ultima generazione, riscaldamento sotterraneo, nuovo impianto di irrigazione, nuove panchine, nuova zona hospitality della tribuna il Gigante, della biglietteria, della palazzina uffici e infine la trasformazione del bar principale dello stadio in ristorante aperto 7 giorni su 7. I lavori sono già in fase di esecuzione e dovrebbero essere completati in tempo per l’avvio della nuova stagione calcistica.

La proprietà della Pro Sesto ha così commentato questa collaborazione: "Siamo felici di accogliere l’Inter Under 23 nella nostra casa. È un accordo che ci rende particolarmente orgogliosi e ci consente di valorizzare ulteriormente lo Stadio Breda, aumentandone efficienza, prestigio e l’idoneità a ospitare competizioni a livello professionistico. Auguriamo alla società nerazzurra una stagione ricca di soddisfazioni, certi che questa collaborazione rappresenti un’opportunità di crescita e valorizzazione per la Pro Sesto e per tutto il territorio sestese".