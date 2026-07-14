Sfumato Anan Khalaili, l'Inter ha ricominciato a guardarsi intorno, alla ricerca dell'erede di Denzel Dumfries. Se negli scorsi giorni si era parlato insistentemente di Guela Doué dello Strasburgo, nelle ultime ore stanno salendo le quotazioni dell'inglese Djed Spence. Secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore del Tottenham ha superato l'ivoriano nella lista della dirigenza dell'Inter, diventando a questo punto la pista più calda da seguire per i nerazzurri sulla corsia di destra.

Costi minori e volontà del giocatore: perché Spence è il primo nome sul taccuino

Ex Genoa, 16 presenze nel 2024, Spence è attualmente impegnato al Mondiale 2026 con l'Inghilterra di Thomas Tuchel. Eppure, secondo quanto filtra, non disdegnerebe affatto un trasferimento in Italia. Innanzitutto perché il Tottenham, club che ne possiede il cartellino, non giocherà la Champions League, a differenza dell'Inter. Ma anche e soprattutto perché in casa Spurs il titolare in quella posizione è un altro protagonista della rassegna iridata: lo spagnolo Pedro Porro. Spence starebbe quindi cercando una piazza in cui avere più minuti possibili a disposizione.

Per l'Inter, invece, il costo minore rispetto a quello di Doué, intorno ai 30 milioni di euro, renderebbe più appetebile l'operazione rispetto a quella per il giocatore dello Strasburgo. D'altro canto, sul piano tecnico, la dirigenza vorrebbe mettere subito a disposizione di mister Chivu il nuovo esterno destro. Il giocatore del Tottenham sarà impegnato al Mondiale fino al prossimo weekend, che sia per la finalissima o per la finale terzo-quarto posto. Proprio questo è, secondo la Gazzetta dello Sport, il principale contro dell'operazione. Il nome di Spence, comunque, resta nelle primissime posizioni sul taccuino di Piero Ausilio.