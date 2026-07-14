Si muove sul mercato in entrata la Lazio, che regala a Gennaro Gattuso il primo difensore centrale dopo l'uscita di Mario Gila, ormai al Milan da diversi giorni. Si tratta dell'olandese di origini surinamesi Danilho Doekhi. Classe 1998, il giocatore è cresciuto nell'Excelsior, squadra olandese, prima di passare all'Ajax a 19 anni. Con i Lancieri non ha esordito in prima squadra, passando ai gialloneri del Vitesse, dove ha giocato per diversi anni, raccogliendo circa 150 presenze.

Poi, nel 2022, l'avventura in Germania con l'Union Berlino, con la partecipazione alla Champions League 2023/2024. Alla scadenza del contratto, la Lazio ha scelto di puntare su di lui per la prossima stagione e le due seguenti. Ha firmato infatti un contratto fino al 2029. Il giocatore sarà a disposizione di Gattuso sin da subito per il ritiro prestagionale.