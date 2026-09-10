E' sempre una sfida tosta e non semplice perché l'Udinese è una formazione ostica. D'altronde l'ha dimostrato nel corso della scorsa stagione, quando i friulani riuscirono nell'impresa di espugnare San Siro. Ma i numeri di OptaPaolo parlano chiaro: i nerazzurri hanno vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese. Solamente la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri nell'arco dello stesso periodo, dunque da inizio 2015 a oggi.