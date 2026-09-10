E' sempre una sfida tosta e non semplice perché l'Udinese è una formazione ostica. D'altronde l'ha dimostrato nel corso della scorsa stagione, quando i friulani riuscirono nell'impresa di espugnare San Siro. Ma i numeri di OptaPaolo parlano chiaro: i nerazzurri hanno vinto 18 delle ultime 23 sfide contro l'Udinese. Solamente la Roma ha ottenuto più successi contro i bianconeri nell'arco dello stesso periodo, dunque da inizio 2015 a oggi.

Sezione: Stats / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 21:24 / Fonte: Opta
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione