Federico Dimarco è già vicino a smaltire il problema al ginocchio sinistro che gli ha fatto saltare la trasferta di Madrid in casa del Real. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, tra oggi e domani il giocatore dovrebbe rientrare in gruppo. Dopodiché sarà Cristian Chivu a decidere se farlo giocare dall'inizio o se confermare Carlos Augusto, che al Bernabeu ha fatto molto bene segnando anche un gol e che pochi giorni prima, da subentrate, aveva anche sfoderato un assist per il momentaneo 2-2 di Thuram contro il Napoli.

Proprio in quella stessa partita Dimarco aveva invece accusato la distorsione poi risultata determinante per la scelta di tenerlo a Milano e non portarlo in Spagna.