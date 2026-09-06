Marcus Thuram, dopo la rete contro il Napoli, continua a confermarsi una delle principali armi dell’Inter nel gioco aereo. Dal suo arrivo in nerazzurro, l’attaccante francese ha infatti realizzato 12 gol di testa in tutte le competizioni, almeno quattro in più rispetto a qualsiasi altro giocatore interista nello stesso arco temporale.

Carlos Augusto è il settimo assistman diverso

Con l’assist servito nell’ultima occasione, Carlos Augusto è diventato il settimo giocatore differente dell’Inter ad aver mandato in gol Thuram di testa. A guidare questa particolare classifica ci sono Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco, entrambi con 3 assist. Seguono Alessandro Bastoni con 2, mentre Carlos Augusto, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Acerbi sono tutti a quota 1. Il dettaglio racconta anche la varietà delle soluzioni offensive dell’Inter: Thuram non dipende da un solo rifinitore, ma riesce a sfruttare palloni provenienti da compagni e zone di campo differenti.