Anche la Federazione francese di calcio volta le spalle a Gianni Infantino. La FFF ha annunciato che non sosterrà la candidatura dell’attuale presidente della FIFA per un nuovo mandato in occasione delle elezioni previste nel marzo 2027. La decisione è stata comunicata da Philippe Diallo al termine del comitato esecutivo federale riunito a Parigi ed è stata presa all’unanimità. "All'unanimità dei suoi membri, la Federazione francese di calcio ha deciso di ritirare il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino alla presidenza della FIFA", ha spiegato Diallo.

"La fiducia è stata tradita"

Durissime le motivazioni espresse dalla federazione francese nel comunicato ufficiale. "Crediamo che la fiducia riposta nel presidente sia stata tradita e che il modo in cui viene concepita la governance del calcio mondiale non ci rappresenti più", ha dichiarato Diallo. La Francia si aggiunge così ad altre federazioni che hanno già scelto di non appoggiare Infantino. Tra queste figurano Italia, Belgio, Svezia e Scozia. La posizione della FFF rappresenta quindi un altro segnale di frattura all’interno del calcio europeo in vista del prossimo congresso elettivo FIFA, con il fronte contrario a Infantino che continua ad allargarsi.