Oggi, presso l’Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, è andato in scena un incontro dedicato alla partnership con BBVA, Official Sleeve Partner del Club, lanciata lo scorso 28 luglio. Ha parlato anche il vicepresidente dei nerazzurri, Javier Zanetti: "Quando abbiamo conosciuto l'AD, abbiamo capito di condividere gli stessi valori, le stesse idee. Per fare un percorso vincente è un punto di partenza. Faremo un grandissimo lavoro: sarà un percorso all'avanguardia e speriamo di raggiungere grandi traguardi".