Oggi, presso l’Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, è andato in scena un incontro dedicato alla partnership con BBVA, Official Sleeve Partner del Club, lanciata lo scorso 28 luglio. Ha parlato anche il vicepresidente dei nerazzurri, Javier Zanetti: "Quando abbiamo conosciuto l'AD, abbiamo capito di condividere gli stessi valori, le stesse idee. Per fare un percorso vincente è un punto di partenza. Faremo un grandissimo lavoro: sarà un percorso all'avanguardia e speriamo di raggiungere grandi traguardi".

Sezione: Copertina / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 18:59
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione