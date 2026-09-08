Sono 4 i precedenti dal 2000 a oggi tra Real e Inter in Champions League, avvenuti tra l'altro negli ultimi sei anni. Tutte le volte a vincere sono stati i Blancos, partendo dal 3-2 per gli spagnoli del 3 novembre 2020, passando per l'altro successo di pochi giorni dopo, questa volta a San Siro per 2-0. Le due squadre si sono affrontate anche il 15 settembre del 2021 e il 7 dicembre dello stesso anno. Non è cambiato l'esito: il Real Madrid ha conquistato la sfida di San Siro per 1-0 e quella del Bernabeu 3-2.