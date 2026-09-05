Hakan Calhanoglu ha partecipato a sei gol (cinque reti, un assist) nelle sue nove sfide di Serie A contro il Napoli con la maglia dell'Inter, dopo non aver mai né segnato né fornito passaggi vincenti nei cinque precedenti incroci contro i partenopei con il Milan. Il centrocampista nerazzurro ha già trovato il gol nelle prime due giornate di questo campionato e punta a diventare il primo centrocampista dell'Inter a segnare in ciascuna delle prime tre gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.

Sezione: Stats / Data: Sab 05 settembre 2026 alle 11:58 / Fonte: Opta-Eurosport
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.