Hakan Calhanoglu ha partecipato a sei gol (cinque reti, un assist) nelle sue nove sfide di Serie A contro il Napoli con la maglia dell'Inter, dopo non aver mai né segnato né fornito passaggi vincenti nei cinque precedenti incroci contro i partenopei con il Milan. Il centrocampista nerazzurro ha già trovato il gol nelle prime due giornate di questo campionato e punta a diventare il primo centrocampista dell'Inter a segnare in ciascuna delle prime tre gare stagionali di Serie A nell'era dei tre punti a vittoria.