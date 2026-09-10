Andy Diouf sta raggiungendo un nuovo livello. Arrivato all'Inter nell'estate del 2025 dopo l'esperienza al Lens, il centrocampista ventitreenne si è subito ritagliato un posto nei piani di Cristian Chivu. Impiegato come esterno destro a tutta fascia, ruolo diverso da quello che aveva ricoperto fino ad allora, il giocatore franco-senegalese ha fatto un'ottima impressione durante il precampionato e ha poi confermato le sue qualità in campionato e nella prima di Champions League al Bernabeu contro il Real Madrid.
Le sue recenti prestazioni hanno attirato particolare attenzione in Francia. Diversi media francesi stanno ora ipotizzando una sua possibile convocazione nella prima lista di Zinédine Zidane, attesa per il 18 settembre. Tale eventuale inclusione rappresenterebbe un riconoscimento per l'ottimo inizio di stagione del giocatore, ma darebbe anche continuità a una storia internazionale iniziata molto presto con la Nazionale francese.
Il Senegal lo aveva contattato nel 2023
L'assenza di Diouf dalla nazionale senegalese non è dovuta a una mancanza di interesse da parte del Senegal. Tutt'altro. Nel settembre 2023, mentre il giocatore militava nel Lens dopo essere stato scoperto al Basilea, l'allora CT Aliou Cissé ha ammesso di aver contattato personalmente la famiglia del giovane centrocampista. L'allenatore della Nazionale senegalese ha spiegato che il Senegal voleva presentargli il proprio progetto e aveva parlato con il padre del giocatore. Cissé ha rivelato che il padre di Diouf aveva chiesto del tempo affinché il figlio potesse riflettere e prendere una decisione.
Il giocatore alla fine decise di continuare con la Nazionale francese Under 21. Diouf difese pienamente questa decisione all'epoca. Interrogato in merito, spiegò di essere stato contattato dal Senegal, ma di aver preferito proseguire il suo percorso con le nazionali giovanili francesi. "Ho completato tutta la mia crescita nelle nazionali giovanili francesi. Quindi, una volta fatto tutto questo, l'obiettivo è passare all'Under 21 e poi alla nazionale maggiore", spiegò. Una decisione che, quindi, non aveva nulla a che vedere con una mancanza di interesse per il Senegal. Diouf ha sempre riconosciuto il suo attaccamento al Paese di suo padre. In particolare, ha spiegato che il Senegal era anche il suo Paese e che seguiva le prestazioni dei Leoni.
Cambio di idea
Due anni dopo, tuttavia, le parole del giocatore sembravano essersi evolute. Dopo la qualificazione del Senegal ai Mondiali del 2026, Diouf ha parlato delle sue origini senegalesi in un'intervista rilasciata a InterTV. I suoi commenti hanno suscitato particolare interesse nel suo paese d'origine. "Il Senegal è il Paese di mio padre, dove vive quasi tutta la mia famiglia. Il Senegal è parte di me". Queste dichiarazioni hanno riacceso le speculazioni su un suo possibile arrivo tra i Leoni. All'epoca, tuttavia, il giocatore non annunciò alcun ripensamento e rimase fedele alla sua carriera con la nazionale francese.
Palla a Zidane
Oggi la situazione è diversa. Dopo aver scalato le gerarchie delle nazionali giovanili francesi, arrivando fino all'Under 21 e ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, Diouf si è affermato in uno dei club più prestigiosi d'Europa. Il suo rapido adattamento all'Inter e il suo riposizionamento come esterno destro a tutta fascia gli hanno dato nuova visibilità. Di conseguenza, le sue prestazioni hanno iniziato a suscitare interesse in Francia. Diversi osservatori lo descrivono ora come un profilo che potrebbe beneficiare del rinnovamento avviato da Zidane per la sua prima lista di convocati. Per Diouf, una convocazione rappresenterebbe una sorta di traguardo. Quando spiegò la sua scelta nel 2023, il suo obiettivo era proprio quello di proseguire il suo percorso fino alla nazionale maggiore francese. Tre anni dopo, questa possibilità potrebbe ora diventare realtà. Per il Senegal, la questione assume inevitabilmente una dimensione diversa.
I Leoni ci provarono quando Diouf era ancora agli inizi della sua carriera internazionale. All'epoca, il giocatore preferì proseguire la sua avventura con la Francia. Oggi, visto l'ottimo inizio di stagione e l'attenzione che sta suscitando negli osservatori francesi, la finestra di opportunità potrebbe gradualmente chiudersi se Zidane decidesse di convocarlo per la prima volta in Nazionale. Andy Diouf non ha mai indossato la maglia della nazionale maggiore francese. Ed è proprio questo che rende la situazione attuale così particolare: la scelta fatta nel 2023 potrebbe presto giungere a una conclusione.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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