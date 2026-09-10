Non solo Samuel Inacio, Inter e Juventus hanno gli occhi aperti anche su altri giocatori. Secondo Tuttosport, uno di questi è Cher Ndour, classe 2004 della Fiorentina che da qualche giorno ha ritrovato come allenatore Paolo Vanoli, colui che l'anno scorso gli ha dato una marcia in più. "Base d'asta: addirittura 30 milioni, cifra che oggi nessuno è disposto ancora a versare nelle casse viola. Ma gli orizzonti cambiano in fretta", si legge sul quotidiano.
Un altro giocatore che piace a Carnevali è Luca Lipani, classe 2005, conosciuto da vicino al Sassuolo. "La Juve, più dell'Inter, seguirà passo dopo passo il cammino di Lipani, che ha testa sulle spalle e indubbia proprietà di palleggio", riporta Tuttosport.
Sezione: Rassegna / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 09:52
Autore: Antonio Di Chiara
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