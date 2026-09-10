Sbagliare in un Real Madrid-Inter di Champions League per un portiere è sicuramente un qualcosa di difficile da dimenticare. E certamente un errore in un amichevole con il Livorno in confronto vale zero. Ma a diversi portieri è capitato in carriera di rendersi protagonista di errori grossolani, anche ad una leggenda come Walter Zenga.

L'Uomo Ragno sui social ha scelto la via dell’autoironia. L’ex portiere nerazzurro ha riproposto un vecchio video che mostra una sua papera, molto simile a quella commessa da Josep Martinez contro il Real Madrid. L’episodio risale a un’amichevole dell’Inter contro il Livorno nel 1993: al 20’ della ripresa, su un retropassaggio di Jonk, Zenga pasticciò con il pallone a pochi passi dalla linea di porta, permettendo a Bagnoli di segnare.

"Essere autoironici è l’essenza della vita", la frase di Zenga come commento del video. Un modo per ricordare che anche i grandi portieri possono incappare in una giornata storta e che, con il passare degli anni, si può guardare a certi errori con maggiore leggerezza. 

Sezione: News / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 17:33
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.