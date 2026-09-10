Otto club inglesi tra i dieci che hanno speso di più per costruire la propria rosa nel mondo. Un dato, evidenziato dal Corriere dello Sport, emblematico della forza dei britannici in questo momento. Il Liverpoool è in testa, con 1,226 miliardi di euro. Seguono Manchester City a 1,209 miliardi, Tottenham 1,178, Chelsea, United e Arsenal sempre sopra il miliardo. Settimo il Real Madrid a 1,021 davanti al Paris Saint-Germain.

La prima in Italia è la Juventus, tredicesima a 584 milioni di euro, comunque meno della metà del Liverpool. Ancora più indietro Napoli (19ª), Milan (22ª), Atalanta (28ª), Inter (29ª), Como (33ª), Roma (36ª). Sette italiane tra le prime cento per una spesa complessiva di 2,97 miliardi. Le prime tre inglesi arrivano a 3,6 e tutta la Serie A non vale quel 3,6.

Tra le novità in top 20, l'Al-Hilal di Simone Inzaghi. Solo in estate, ricorda il quotidiano, ha speso quasi 200 milioni per Martinelli, Summerville e Watkins.