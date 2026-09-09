Jude Bellingham si è divorato incredibilmente il gol del possibile 3-0 tra Real Madrid e Inter. L'inglese è andato a cercare Barella per chiedergli di scambiare la maglia, abbracciandolo. I due calciatori si stimano in modo reciproco. Bellingham ha anche commentato sui social il successo contro il Biscione: "Vittoria importante, ma c'è tanto lavoro da fare".