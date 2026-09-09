Jude Bellingham si è divorato incredibilmente il gol del possibile 3-0 tra Real Madrid e Inter. L'inglese è andato a cercare Barella per chiedergli di scambiare la maglia, abbracciandolo. I due calciatori si stimano in modo reciproco. Bellingham ha anche commentato sui social il successo contro il Biscione: "Vittoria importante, ma c'è tanto lavoro da fare".

Sezione: News / Data: Mer 09 settembre 2026 alle 23:56
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione