Massimiliano Allegri ha visto anche aspetti positivi nella sconfitta subita dal Napoli per mano dell'Arsenal, la terza consecutiva in stagione tra campionato e Champions League: "Abbiamo messo un buono spirito di sacrificio. Se lo avessimo messo a Milano con l'Inter, quando eravamo sul 2-0, sicuramente non avremmo preso tre gol in venti minuti - le parole del tecnico dei partenopei -. Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra straordinaria. Mi porto a casa il fatto che la squadra ha lavorato bene per non prendere gol. Con Como e Inter abbiamo preso gol troppo facili, non esiste questa cosa. Stasera (ieri sera, ndr), invece, si è alzata l'attenzione. Da certi momenti passano le vittorie e le sconfitte. Bisogna stare sereni, io sono molto fiduciosi".