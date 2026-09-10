Appena terminato il mercato estivo 2026/27 si parla già di possibili investimenti futuri. "Juve e Inter hanno messo gli occhi addosso a un diciottenne, che sembra avere appiccate addosso le stimmate del predestinato. Quel Samuel Inacio che a Dortmund è già stato capace di mettersi in luce nel finale della scorsa stagione, collezionando alcune presenze da titolare sia in Bundesliga sia in Coppa di Germania. Gare in cui l’italo-brasiliano ha subito lasciato il segno con prestazioni da urlo. E soprattutto gol e assist a referto", come riporta oggi Tuttosport.

"Una partenza davvero promettente che ha indotto i tedeschi a blindarlo col rinnovo fino al 2029 a inizio estate. Mossa questa indotta dalle prime sirene di mercato che iniziavano a riecheggiare dalla Serie A. In particolare tra i club che hanno seguito e chiesto informazioni per il talento classe 2008 c’erano Juventus e Inter. Ai nerazzurri, infatti, manca in rosa una seconda punta dotata di estro e fantasia. Motivo per cui l’allora ds nerazzurro Piero Ausilio aveva sondato il terreno, provando a esplorare le possibili condizioni dell’affare. Peccato che il Dortmund abbia subito messo il veto alla possibile partenza del fantasista, che finora ha collezionato appena 13 minuti in campo tra Bundesliga e Champions League. Una miseria. Inacio, infatti, si è dovuto accontentare delle briciole in Coppa di Germania, dove però è salito subito in cattedra con una doppietta contro l’HEBC Hamburg. Occhio ora alla Juve che, dopo averlo studiato nei mesi scorsi, potrebbe farsi avanti nelle prossime sessioni di mercato".