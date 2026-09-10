L'errore di "Pepo" Martinez contro il Real Madrid ha fatto rumore, ma non cambierà (per ora) le gerarchie nel reparto portieri dell'Inter. L'eccessiva confidenza nel gioco coi piedi dell'estermo difensore è, come riporta il Corriere dello Sport, "un difetto sicuramente da eliminare, anche se Chivu sin dal dopo partita del Bernabeu gli ha manifestato la sua massima fiducia come portiere titolare. Il tecnico nerazzurro l’ha difeso apertamente, punta su di lui e al momento non c’è da aspettarsi alcun ribaltone rispetto alla posizione di Provedel".

"Va ricordato che lo spagnolo fa comunque un gioco congeniale a quello della squadra - si legge ancora - ed è per questo che Inzaghi due estati fa l’aveva accolto con piacere, perché supporta la squadra anche quando c’è da alzare il baricentro per esercitare un pressing più alto accompagnando le mosse dei compagni. Di certo Martinez non ha intenzione di perseverare in una gestione del pallone così ostinata e già da lunedì contro l’Udinese dovrà dimostrare di voler cambiare registro. Neanche a dirlo, insistere sarebbe diabolico".