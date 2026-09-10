Alessandro Romano sarà tra i convocati dell’Italia per i prossimi impegni di Nations League. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il centrocampista del Cagliari, classe 2006, ha infatti ottenuto dalla Fifa l’autorizzazione al cambio di nazionale: nato in Svizzera da genitori italiani, aveva vestito la maglia dell’Under 20 elvetica, ma ha scelto di rappresentare gli Azzurri.

Romano, che ha già parlato con il ct Roberto Mancini, potrebbe debuttare a centrocampo, dove troverà giocatori come Tonali, Barella, Cristante, Pisilli e Frattesi. Il suo percorso verso la Nazionale italiana è dunque ormai completato.

Dietrofront Tresoldi

Diversa, invece, la situazione di Nicolò Tresoldi. L’attaccante del Bruges, 22 anni e con doppia cittadinanza italo-tedesca, ha frenato sul cambio di nazionale dopo aver inizialmente dato il proprio assenso. Il giocatore vuole concentrarsi sulle qualificazioni all’Europeo Under 21 con la Germania e disputare eventualmente la competizione nel 2027. La pratica con la Fifa è quindi momentaneamente ferma.

Resta invece ben avviata la procedura per Matteo Palma, difensore dell’Udinese di 18 anni. Le parti sono in contatto e c’è un’intesa di massima, anche se l’infortunio che lo ha colpito gli impedirebbe comunque una convocazione immediata per la Nations League.