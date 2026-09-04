Il valore di Pio Esposito diventa di volta in volta sempre più tangibile. Consci dell'incredibile potenziale del classe 2005, i dirigenti dell'Inter hanno provveduto a blindare il proprio talentino con un rinnovo fino al 2032. A rendere ulteriormente evidenti le qualità dell'ex Spezia è un dato statistico in merito al contribuito dato in fase realizzativa dal diretto interessato. Raccogliendo dati dal 2020-2021, lo stabiese è infatti risultato l'ottavo giocatore interista a contribuire ad almeno 19 reti nerazzurre (nello specifico, 12 marcature e 7 assist) in rapporto al minor numero di minuti giocati (2483').

Pio Esposito has been involved in 19 goals for Inter in all competitions (12G, 7A).



Fewest cumulative minutes played by the end of the match in which the player reached 19 G/A for Inter in all competitions since 2020-21:



1483 min — Romelu Lukaku

1755 min — Marko Arnautovic

2254… — F.C. InterData (@Fcinterdata) September 4, 2026