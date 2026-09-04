Il valore di Pio Esposito diventa di volta in volta sempre più tangibile. Consci dell'incredibile potenziale del classe 2005, i dirigenti dell'Inter hanno provveduto a blindare il proprio talentino con un rinnovo fino al 2032. A rendere ulteriormente evidenti le qualità dell'ex Spezia è un dato statistico in merito al contribuito dato in fase realizzativa dal diretto interessato. Raccogliendo dati dal 2020-2021, lo stabiese è infatti risultato l'ottavo giocatore interista a contribuire ad almeno 19 reti nerazzurre (nello specifico, 12 marcature e 7 assist) in rapporto al minor numero di minuti giocati (2483'). 

Sezione: Stats / Data: Ven 04 settembre 2026 alle 18:50
Autore: Carlo Gamba
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