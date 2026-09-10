L’Udinese si avvicina alla trasferta di San Siro contro l’Inter con diversi problemi di formazione. Nel posticipo di lunedì, Kosta Runjaic dovrà infatti fare i conti con numerose assenze, alcune delle quali particolarmente pesanti. Agli indisponibili di lungo corso Palma e Zaniolo si sono aggiunti Piotrowski e Solet. Il centrocampista polacco dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione cardiaca, mentre il difensore è fermo a causa di un problema muscolare. Chakvetadze era già stato convocato contro la Lazio, ma per il momento la sua presenza nel gruppo ha soprattutto l’obiettivo di accompagnarne il recupero, senza reali prospettive di impiego.

Le difficoltà maggiori riguardano il reparto arretrato. Contro l’Inter potrebbe essere schierata una linea a tre composta da Kabasele, Abankwah ed Ebosse, con Bertola che resta comunque in corsa per una maglia da titolare. A centrocampo le alternative sono ridotte: Miller e Karlstrom sembrano favoriti in mezzo, mentre Lovric e Zarraga rappresentano le principali alternative. Sulle fasce dovrebbero invece agire Vojvoda e Kamara.

Davanti Runjaic dovrebbe puntare su Ekkelenkamp e Unai Gomez alle spalle di Keinan Davis. Bayo e Gueye partirebbero dalla panchina, così come il nuovo acquisto Jovanovic, che potrebbe trovare spazio soltanto a gara in corso. Una scelta coerente con la gestione di Runjaic, solitamente prudente nell’utilizzo immediato dei giocatori appena arrivati.