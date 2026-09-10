Il Dipartimento delle politiche contro la droga e le altre dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Lega Calcio Serie A scendono in campo insieme per promuovere un uso più consapevole delle tecnologie digitali e per sensibilizzare il pubblico, in particolare le nuove generazioni, sull'importanza di vivere pienamente i momenti di aggregazione e le relazioni interpersonali.

Con questo obiettivo, in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A Enilive, sui maxischermi degli stadi coinvolti sarà proiettato lo spot "Uno smartphone per amico", realizzato dal Dipartimento in collaborazione con Rai. Mentre in televisione andrà in onda la grafica “Con il cellulare puoi… metterlo via” poco prima del fischio di inizio di ogni partita.

I dati contenuti nella Relazione al Parlamento sul fenomeno delle dipendenze in Italia del 2026, con dati relativi al 2025, hanno rilevato, tra i giovani, diversi comportamenti a rischio legati all’uso delle tecnologie digitali. Quasi 370mila studenti hanno presentato un utilizzo di Internet con caratteristiche di rischio: hanno trascurato le relazioni, sacrificato il sonno pur di restare connessi e mostrato irritabilità quando non hanno potuto accedere alla rete. Se si guarda, nello specifico, alla fascia di età tra gli 11 e i 13 anni, circa 15 mila studenti hanno presentato comportamenti riconducibili alla social media addiction e 111mila studenti sono risultati a rischio di internet gaming disorder.

Lo spot, pensato per stimolare una riflessione su un uso più equilibrato delle tecnologie, invita tutti, in particolare i giovani, a riscoprire il valore del proprio tempo e del contatto reale con il mondo circostante.

L’iniziativa sarà amplificata sui canali social attraverso l’hashtag #mettiviailcellulare, pensato per favorire la partecipazione attiva degli utenti e diffondere buone pratiche legate al benessere digitale.