Archiviato il ko in Champions League contro il Real Madrid, l'Inter si rituffa in clima campionato: lunedì, al Meazza, arriva l'Udinese. 

Per l'occasione, Chivu spera di riavere a disposizione Dimarco: tra oggi e domani se ne saprà di più. Intanto non ci sono dubbi per il portiere: nessuna intezione di panchinare Martinez.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 12:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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