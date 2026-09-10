Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky, ha inquadrato le big italiane che partecipano a questa edizione di Champions League. Focus sul Napoli, con un occhio anche all'Inter: "Napoli? Non è una squadra costruita per vincere la Champions League. Delle italiane solo l'Inter è costruita per vincere la Champions League. Qualche giocatore manca al Napoli oggi, ma non è lontano dagli obiettivi", le sue parole riprese da Tuttojuve.com.

Sezione: News / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 19:42 / Fonte: Tuttojuve.com
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione