Alessandro Del Piero, presente negli studi di Sky, ha inquadrato le big italiane che partecipano a questa edizione di Champions League. Focus sul Napoli, con un occhio anche all'Inter: "Napoli? Non è una squadra costruita per vincere la Champions League. Delle italiane solo l'Inter è costruita per vincere la Champions League. Qualche giocatore manca al Napoli oggi, ma non è lontano dagli obiettivi", le sue parole riprese da Tuttojuve.com.