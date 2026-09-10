Ospite di Radio TV Serie A, Fabio Galante ha riportato indietro le lancette dell'orologio della sua vita per ripensare alle emozioni provate quando, da giocatore, ha calcato il prestigioso palcoscenico della Champions League: "Grazie al mio carattere ho sempre dormito bene anche prima di partite importanti - ha ricordato l'ex difensore dell'Inter -. Della Champions ho ancora ricordi formidabili, come la partita che ancora oggi è nella mente di tutti tifosi dell'Inter: il 3-1 al Real Madrid con doppietta di Baggio"

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 16:51
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.