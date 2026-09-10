Continua il 'furto' di dettagli da parte di Footy Headlines per quanto concerne le maglie di calcio. Anticipazioni che riguardano anche l'Inter e, nello specifico, la terza maglia di questa stagione ancora da svelare ufficialmente. A farlo è la testata specializzata in leaking, che propone ulteriori dettagli sulla divisa nerazzurra

Richiamo iconico

La terza maglia dell'Inter per la stagione 2026/27, realizzata da Nike, utilizza i colori Grigio Ferro, Nero e Giallo Tour: una combinazione che richiama immediatamente alla mente l'iconica terza maglia dell'Inter del 1997/98. Quella classica maglia Umbro, caratterizzata da una base grigia con audaci dettagli gialli e neri, è diventata una delle terze maglie più distintive dell'Inter nella storia del club, in un periodo in cui Ronaldo guidava l'attacco.

Molto simile alla terza maglia della stagione 1998/99, la terza maglia da calcio dell'Inter per la stagione 2026/27 presenta una striscia orizzontale nera con bordo blu. Verrà presentata a breve.

Sezione: Copertina / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 12:12
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.