L’Assemblea della Lega Serie B, andata in scena ieri a Milano, si è aperta con l’intervento del presidente della FIGC Giovanni Malagò, Un discorso nel quale il numero uno della Federcalcio ha ribadito la volontà di costruire una progettualità che guardi lontano insieme a quella che ha definito una ‘componente fondamentale’ del calcio italiano: "Dobbiamo investire sui giovani e metterci nelle condizioni di restituire prestigio e successi al calcio italiano - le sue parole -. Per questo stiamo già lavorando a pieno regime con Mancini, Ranieri e Zola. Serve una politica di grande attenzione ai costi, ma anche la capacità di trovare nuove risorse. Ci aspetta una grande sfida e la giocheremo uniti, di squadra. Il calcio italiano deve recuperare rispetto e considerazione. Adesso è il momento di cambiare passo, tutti insieme”.

Bedin, che ha consegnato a Malagò una copia della Coppa Nexus del campionato, ha sottolineato il ruolo della Lega Serie B come ‘componente disponibile e responsabile per collaborare a disegnare le riforme necessarie a rilanciare il sistema’. A questo proposito il presidente della Lega Serie B ha preannunciato - dopo la necessaria condivisione nelle commissioni interne alla Lega – di voler portare nelle prossime settimane all’attenzione della FIGC e di Malagò un dossier incentrato sul supporto ai vivai, sulla valorizzazione del talento e sulla tutela del percorso formativo a partire dal vincolo sportivo.