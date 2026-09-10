Intervenuto come di consueto sulle frequenze di Radio Manà Manà, Riccardo Trevisani ha parlato anche di quanto avvenuto al Bernabeu martedì scorso, partendo dalla rete del vantaggio blanco provocata da un passaggio impreciso di Curtis Jones e da un controllo mancato di Yann Bisseck, tutto a vaantaggio di Kilyan Mbappé. Il giornalista però alleggerisce il tedesco dalle responsabilità, sostenendo che "Jones gli ha dato, come si dice in gergo, un teschio, una di quelle palle che ti ammazzano. Se si aggiunge la tecnica non indimenticabile di Bisseck e il panico provocato dalla presenza di Mbappé, lui va male con i piedi a terra. Bisseck è un ottimo giocatore, uno dei migliori difensori del nostro campionato. A Madrid ha commesso un errore, come gli è già successo in passato perché ha la zebinata incorporata, però la palla che riceve da Jones è una pallaccia, proprio brutta. L'inglese poi ha fatto cose positive, continuo a pensare sia un giocatore validissimo anche se quei 60 milioni spesi per lui e Spence li avrei destinati diversamente. Ma Jones resta un giocatore forte".