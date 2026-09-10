C'era tanta attesa in Brasile per le prime convocazioni di Carlo Ancelotti dopo la Coppa del Mondo, un'avventura conclusa troppo presto dalla Seleçao, eliminata agli ottavi di finale dalla Norvegia. Il ct dei verdeoro, che ha escluso ancora una volta dalla lista Carlos Augusto, ha dichiarato di voler sfruttare le amichevoli con India e Australia soprattutto per valutare i più giovani, quelli su cui spera di aprire il nuovo corso: "La porta non è chiusa per nessuno, è aperta a tutti - ha spiegato Carletto -. Naturalmente, preferisco concentrare il mio lavoro sui giovani e seguirne i progressi. A volte, gli obiettivi dei club non coincidono con quelli della nazionale. Abbiamo giocatori che riteniamo rappresentino il futuro della nazionale ma che non trovano spazio in campo; dobbiamo monitorarli e, se non giocano, dobbiamo dare loro l'opportunità di giocare e crescere".

A proposito delle critiche ricevute per la scelta della rosa, Ancelotti ha voluto fare una precisazione: "È una squadra equilibrata, che include giocatori che erano presenti anche ai Mondiali. Sarà importante per la prossima generazione. Abbiamo giovani con la qualità necessaria per rappresentare la nazionale nei prossimi anni. Ci sono anche giocatori che stanno offrendo ottime prestazioni nel campionato brasiliano. Dobbiamo dare priorità ai giovani che avranno l'età giusta per il prossimo Mondiale o per la prossima Copa América".