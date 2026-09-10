Un altro club da inserire nell'orbita nerazzurra. Come scrive oggi La Gazzetta dello Sport, Oaktree sta studiando la possibilità di acquistare un secondo club europeo. Una squadra di un torneo straniero, "preferibilmente di prima divisione, piattaforma perfetta per lo sviluppo e la valorizzazione dei ragazzi interisti".

Quello che potrebbe essere anche uno strumento in più sul mercato, in aggiunta all'Under 23 già nata nella passata stagione. "Finiti i lavori alla Pinetina tra qualche mese, le due entità si mescoleranno allenandosi finalmente nello stesso centro, ma anche per il ragazzo di più belle speranze sarà complesso il passaggio definitivo dal piano di sotto al piano di sopra. Al contrario, uno spazio intermedio sarebbe un trampolino utile", si legge sulla rosea.

Il progetto dimostra anche come il progetto Inter non sia di breve periodo per Oaktree. "Gli americani pensano in grande su più discipline, si fiondano sul dossier Nba Europe (presentata l'offerta vincolante per la franchigia milanese), corteggiano l'Olimpia Milano per un ingresso da soci di minoranza, e ora pensano a un altro investimento calcistico nel portafoglio - si legge ancora -. In viale della Liberazione si è ancora nella fase di esplorazione di club esteri potenzialmente acquistabili: serve l'occasione giusta, poi si punterà a completare l'operazione già durante questa stagione, in tempo per il mercato estivo 2027. Esiste, comunque, una geografia delle possibilità: Portogallo, Belgio, Olanda e anche Svizzera i campionati osservati con interesse".

Lo studio servirà anche per ridurre al minimo il rischio che l'Inter e questa seconda società si qualifichino alla stessa coppa europea, dato che le norme Uefa proibiscono le multiproprietà. Degli esempi ci sono già. Il City Group ha il Manchester City ma anche il Palermo. Red Bull ha il Salisburgo e il Lipsia. In Italia, Krause Group ha il Parma ma anche il Casa Pia in Portogallo, "piccolo e anche per questo funzionale come sanno bene i nerazzurri".