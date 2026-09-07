Inizio di stagione da record per Davide Frattesi che, grazie alla zampata con cui ha propiziato la rimonta della Lazio a Udine, è diventato il secondo giocatore a trovare il gol in ciascuna delle prime tre presenze con la maglia biancoceleste in Serie A nell'era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), dopo Mauro Zárate nel 2008/09. Lo evidenzia Opta

Sezione: Stats / Data: Lun 07 settembre 2026 alle 23:23
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.