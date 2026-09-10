L'Inter è al lavoro per trovare una figura da affiancare a Dario Baccin, neo direttore sportivo del club, che lo scorso 2 settembre ha raccolto ufficialmente l'eredità di Piero Ausilio. Secondo Fabrizio Romano, la società di Viale della Liberazione, da Oaktree al presidente Beppe Marotta, nutre totale fiducia nei confronti dell'ex dirigente del Palermo, ma vuole ampliare la propria struttura dirigenziale.

Intanto, Baccin è già operativo: oltre ad avere incontrato, martedì scorso, Arturo Canales, agente di Federico Dimarco, per intavolare i primi discorsi sul rinnovo di quest'ultimo, si è messo in contatto anche con altri agenti.  

Sezione: News / Data: Gio 10 settembre 2026 alle 16:39
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.