Dopo la sconfitta in Champions League contro l’Arsenal, arrivata dopo quelle contro Como e Inter, Mathias Olivera ha analizzato il momento del Napoli ai microfoni di TNT Mexico, soffermandosi soprattutto sulla necessità di reagire dopo un avvio complicato. "Capisco la delusione dei tifosi. Abbiamo lottato contro una squadra fortissima, peccato aver preso gol negli ultimi minuti: è stato fatale per noi in termini di risultato", ha spiegato il difensore uruguaiano.

"Tre sconfitte consecutive, dobbiamo reagire"

Olivera non nasconde il peso del momento negativo: "Arriviamo da tre sconfitte consecutive ed è naturale che la gente sia delusa. Sono però sicuro che sapremo invertire la rotta". Sul cammino europeo, il messaggio resta ambizioso: "L'obiettivo del Napoli in Champions? Andare il più avanti possibile. Ce la giocheremo sempre in ogni competizione che affronteremo in questa stagione".

"Col Bologna una vera finale"

Ora tutta l’attenzione si sposta sul campionato e sulla sfida contro il Bologna, valida per il quarto turno di Serie A. "Domenica ci aspetta una vera e propria finale", ha ribadito Olivera, sottolineando l’importanza di una partita che può rappresentare il primo passo per cambiare il momento. Infine, nessuna apertura a un possibile futuro in Messico: "A Napoli sto bene, cerco di godermi questa esperienza. La mia testa è qui e alla prossima partita, che dobbiamo vincere per cambiare il verso di questo inizio stagione".