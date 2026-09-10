Nel corso dell’evento dedicato alla presentazione della partnership con BBVA, Official Sleeve Partner del Club, lanciata lo scorso 28 luglio, i presenti hanno risposto ad alcune domande della stampa presente. Viene subito chiesto quale sia il valore dell’accordo, ma né Walter Rizzi né Giorgio Rizzi si sbilanciano: “C’è un NDA, non possiamo dare le cifre. Ma ovviamente se si cerca sulle testate specializzate se ne può avere un’idea”, ha esordito Rizzi di BBVA. “L’accordo è tra il gruppo BBVA e l’Inter, i diritti coprono tutto il mondo. Vogliamo fare un cambio di passo rispetto alle altre banche digitali. Il numero di clienti è importante, poi bisogna vedere quanti la scelgono come banca digitale dove accreditare gli stipendi, fare investimenti. In questo momento i nostri clienti hanno in media 3,2 banche, noi siamo quella che tra le banche digitali viene scelta di più come banca principale. Siamo la prima banca digitale in Europa, quella che ha di gran lunga il miglior piano di crescita”.

All’inviato di Fcinternews.it, i due rispondo a una domanda sui piani relativi al rebranding della Pinetina, a un eventuale Naming Right e a un riferimento alla sfida persa contro il Real Madrid. “Sulla Pinetina - ha esordito Ricci -, la società ha deciso di investire, non c’è un focus specifico su quello ma sulla crescita in generale. Il centro non sarà più quello che era prima, sarà rinnovato, quindi è un qualcosa di nuovo che prima non esisteva. È nell’ambito delle opportunità commerciali per il futuro, quando ci sarà un accordo ufficiale sarete i primi a saperlo”. Rizzi risponde al ko contro il Real: “Sicuramente tutti hanno pensato allo sponsor spagnolo sulla maglia contro il Real Madrid… Siamo all’inizio di un percorso, abbiamo firmato il 28 luglio, siamo nelle prime settimane ma stiamo già registrando grande soddisfazione. Stiamo già registrando i primi risultati di questa partnership”.

L’appartenenza dell’Inter a un fondo americano ha portato nuove prospettive? “In un disegno generale è collegato - ha detto Ricci - ma non nella direzione che vogliamo intendere. Questa società sta dando una forte disciplina e un forte sviluppo, il club sta crescendo e quindi ha al suo interno elementi di vera internazionalità. Molti brand globali vedono in noi una realtà con cui legarsi a livello internazionale. Possiamo collegare il tutto a un elemento di crescita del club”.