Se Jakub Piotrowski dovrà sottoporsi a un intervento per risolvere una lieve aritmia cardiaca bengna, situazione clinica simile a quella di Scott McTominay, resta avvolta da mistero la situazione di Oumar Solet, fermatosi per un problema muscolare contro la Lazio lunedì scorso. Come riporta Il Messaggero Veneto, nelle scorse ore sono stati effettuati degli accertamenti strumentali per valutare l’entità di quello che sembra un guaio agli adduttori della gamba sinistra, ma lo staff medico non si è ancora espresso, memore probabilmente di quello che è successo a metà dello scorso febbraio, quando il centrale accusò un problema simile contro il Sassuolo per poi presentarsi regolarmente al calcio d’inizio a Bologna, nel weekend successivo, e fermarsi dopo poco più di una manciata di minuti.
Uno stop che portò al forfait per altre due gare: tornò a disposizione il 12 marzo. Insomma, anche questa parte di campionato potrebbe essere terminata per il francese, visto che mancano due partite, il 14 settembre con l’Inter e il 19 col Cagliari per arrivare alla sosta. Insomma, meglio procedere con cautela.
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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