Una rimonta spettacolare sul Napoli, un turno infrasettimanale di Champions League già archiviato e un giudizio che non cambia da anni. Cristian Brocchi ha analizzato per Sitiscommesse.com Inter-Udinese, gara della 4ª giornata di Serie A 2026/2027.

Per Brocchi il valore dell'Inter va oltre l'ultima, spettacolare rimonta. "Secondo me non è da questa rimonta che ha fatto con il Napoli che si definisce l'Inter - spiega l'ex centrocampista -. L'Inter, in più, rispetto all'anno scorso, ha solo qualche giocatore nuovo che magari può aver integrato e migliorato una rosa che, secondo me, da anni è la più forte del campionato italiano e lo è anche quest'anno".

Sul rischio stanchezza e delusione dopo l'impegno di Champions League a Madrid, Brocchi non ha dubbi: "Una grande squadra come l'Inter deve essere abituata a giocare il turno infrasettimanale e a giocare la Champions League. Io penso che tutti quei giorni di distanza tra una partita e l'altra non possano incidere in maniera negativa. Quindi l'Inter si presenterà alla partita con l'Udinese avendo già smaltito alla grande la partita di Champions League contro il Real".

Sul nuovo approccio arbitrale visto nel big match contro il Napoli, Brocchi si dice entusiasta: "A me sta piacendo molto la classe arbitrale in questo inizio di stagione, perché fischiare di meno, secondo me, è giustissimo: è bellissimo vedere che chi guarda vede un calcio meno lento e meno noioso in determinate situazioni".

Di fronte un'Udinese che deve fare i conti con l'infortunio di Zaniolo, fermato dopo un avvio con ampio minutaggio: "Non è mai semplice capire le cause degli infortuni dei giocatori, perché un conto è quando è sempre lo stesso infortunio, un conto è quando cambia e non si riesce a capire il perché", spiega Brocchi.