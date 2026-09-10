Oggi, presso l’Inter HQ di Viale della Liberazione, a Milano, è andato in scena un incontro dedicato alla partnership con BBVA, Official Sleeve Partner del Club, lanciata lo scorso 28 luglio.

Nel corso dell’evento, sono intervenuti i dirigenti della società nerazzurra, a partire dal presidente Giuseppe Marotta: "Per noi è un evento particolare tra due aziende che hanno tatto in comune, l'eccellenza soprattutto - le sue parole -. Quindi non può che essere un binomio vincente: sono orgoglioso di questo. Poi chiaramente Giorgio (Ricci, ndr) spiegherà meglio di me. Io ho dato il benvenuto come padrone di casa. Posso dire che siamo solo orgogliosi e sono certo che insieme andremo lontano. Ho detto ieri che sognare non costa niente, i sogni sono tanti. Speriamo di raccogliere qualcosa di bello, prestigioso e straordinario".

La partnership nel dettaglio

Poi ha preso la parola Giorgio Ricci: "La partnership parte da un ragionamento molto strategico alla base, che era quello di partire dalla considerazione che, di fatto, il calcio e le banche, sostanzialmente, hanno una peculiarità, che è quella di avere un rapporto quotidiano con i loro tifosi, da un lato e clienti dall'altro. Quindi noi entriamo in contatto con i nostri tifosi più volte durante ogni giornata, attraverso i nostri contenuti, attraverso le partite, gli eventi, attraverso i nostri negozi, e tutte le altre modalità. Una banca entra in contatto con i nostri clienti, con i loro clienti, ogni giorno, attraverso le transazioni di ogni tipo e natura. Quindi il ragionamento che è stato alla base è proprio questo: perché non fondere insieme due cose che, di fatto, afferiscono un po' alla stessa sfera di relazione? Quindi di avere un rapporto quotidiano e costante, ripetuto, con le persone. E quindi, sostanzialmente, da qui si è iniziato a sviluppare come attraverso idee si potesse tradurre questo in una forma di partnership sicuramente innovativa, che poi vede il digitale come terreno elettivo, perché ormai qualunque tipo di interazione, sia che sia nostra sia che sia finanziaria, avviene sempre di più e sempre di più sarà attraverso i canali di natura digitale".

Ancora Ricci: Questa in generale è l’evoluzione che sta avendo anche il mondo dello sport applicata al mondo delle aziende. Noi come leader nell’ambito del nostro settore abbiamo l’obbligo di innovare continuamente e per questo cerchiamo di legarci a società che condividono i nostri obiettivi. È una partnership più strategica rispetto ad altre in passato, c’è molto di più, è una relazione continuativa con delle persone e la volontà di arricchirla. Al centro di questa relazione dalla parte della banca c’è la fiducia, da parte della società sportiva la passione. Riteniamo che abbinare queste due cose possa generare un effetto positivo”.

Prende la parola poi Walter Rizzi di BBVA: “BBVA è da cinque anni in Italia, ma è una banca che ha 160 anni di storia, prima in Turchia, poi in Messico, in tutto il Sudamerica. Quello che cercavamo era una partnership che desse il senso dell’innovazione ma anche la tradizione di chi sa come si fanno le cose. L’Inter è una società vincente che però si rinnova sempre nella capacità di fare business. Questo essere banca tradizionale e banca digitale che vuole innovare è anche l’aspetto su cui puntiamo per la campagna che abbiamo appena lanciato. È una campagna che serve ancora di più per allargare la base di clienti italiani e non solo. Noi vorremmo in Italia e poi anche nel mondo la riconoscibilità di Inter come brand e come eccellenza, l’obiettivo è quello di essere percepiti tra 10-15 anni non come una delle tante banche ma una che ha lasciato il segno della mente delle persone. La passione non è una parola così tipica in ambito bancario, ma sicuramente vogliamo costruire una relazione forte”

Ancora Ricci: “Abbiamo esteso questo accordo a tutte le squadre giovanili anche sotto la formazione U23 e la Primavera, tutte le squadre dall’U18 in giù avranno BBVA come sponsor. Va tutto nella direzione di costruire il futuro. Le discussioni sono durate vari mesi, ma dalla finalizzazione al debutto di BBVA sono passate poche settimane, siamo partiti già con la tournée di Hong Kong”. Gli fa eco Rizzi: “Io guardo anche alla squadra femminile, per noi è importante perché la narrazione che vogliamo andare a costruire riguarda anche loro, le donne e i giovani sono un aspetto fondamentale dell’educazione finanziaria, spesso la mancanza di indipendenza finanziaria per le donne porta a situazioni difficili, stiamo lavorando con i nostri partner per pensare anche a nuovi prodotti".