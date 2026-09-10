A margine dell'evento di Betsson.Sport, andato in scena a Milano alla vigilia di Inter-Napoli, Wesley Sneijder ha partecipato anche a una sessione di domande e risposte con la Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:
"Chi vince il campionato?
"Facile, l'Inter".
E chi sarà l'anti-Inter?
"La Roma".
Chi vince la Champions?
"Madrid".
Il derby che ti è rimasto più impresso?
"Quello col Milan dopo un giorno che sono arrivato: abbiamo vinto 0-4.".
E il ricordo più bello in Champions?
"La finale col Bayern".
Nella chat del Triplete chi è il più attivo?
"Materazzi".
Scrivete a Chivu prima e dopo le partite?
"Non sempre: quando vince sì, ma quando perde no eh. Se vince, gli diciamo che è bello, soprattutto se vince con la Juve".
Ti aspettavi che Chivu sarebbe stato così bravo come allenatore?
"Io mi aspettavo diventasse così bravo. In ritiro ero in stanza con lui: pensava non solo al suo ruolo, ma anche agli altri giocatori".
Dumfries ha fatto bene a trasferirsi al Real?
"Sì, ha fatto bene. E' giusto cambiare quando ti chiama il Real".
Mourinho è l'uomo giusto pe ril Real?
"Secondo me sì, è l'unico che può gestire una squadra così difficile da allenare. Può sistemare le cose".
Stankovic diventerà forte come il padre?
"Speriamo, ho parlato con Deki due settimane fa. Speriamo bene".
"Quanti gol farà Pio Esposito in questa stagione?
"15 gol".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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