"Se valorizziamo i nostri tesori, in 5-10 anni la A torna al livello degli anni 90. Il valore di un campionato è definito dalla forza della sua squadra più debole, è questo che distanzia la Premier dalle altre leghe". Così Mirwan Suwarso, presidente del Como, parla a La Repubblica nel giorno delo storico debutto in Champions League.

"Il Como senza il calcio italiano non è nessuno. Siamo nel sistema e ho rapporti d’amicizia con moltissimi colleghi, a partire da Marotta e De Laurentiis, che sono due visionari. Le cose stanno cambiando, Aquilani ha uno stile simile a quello di Fabregas. Se può esistere un Como senza il tecnico spagnolo? Sono esistiti un Barcellona senza Cruyff, un Milan senza Sacchi, un’Inter senza Herrera. Chi resta in un club per sempre? Solo Ferguson ci è andato vicino. Cesc ha costruito per il club e non per sé stesso e la sua impronta resterà per sempre, ma verrà il giorno in cui se ne andrà e quando accadrà dovrà aiutarci a individuare il suo successore, perché altrimenti il metodo e i giocatori che ha portato qui andrebbero sprecati".

Infine la domanda che in molti fanno: il Como è da scudetto? "Dopo tre partite? Questa è una stagione difficile, con tante prime volte per noi, compreso il peso del pronostico. Riusciremo a gestire tutto questo? Nessuno lo sa".