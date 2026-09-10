Zero punti raccolti dalle prime due squadre italiane impegnate nella tre giorni di Champions League: dopo l'Inter, sconfitta martedì in casa dal Real al termine di 90' pazzi, il Napoli ieri sera è caduto per mano dell'Arsenal al 'Maradona'. Un bottino magro, attendendo Roma e Como, che Alessandro Canovi ha commentato così a Tuttomercatoweb.com: "Il calcio italiano dà un senso di impotenza mentale. È questione di attitudine, se giochiamo ancora come vent’anni fa non andiamo da nessuna parte", la sentenza dell'operatore di mercato.

Parlando del 2-1 del Bernabeu, Canovi ha aggiunto: "L’Inter a un certo punto stava riprendendo la partita. Nel secondo tempo poteva anche fare qualche gol". Diverso il discorso relativo alla prestazione degli azzurri: "Anche l’anno scorso non è che avesse fatto una Champions di chissà quale livello. Non paragonerei i due Napoli. Il problema è che dobbiamo renderci conto che ci sono squadre che attaccano e altre no".