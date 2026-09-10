In Real Madrid-Inter molti occhi erano inevitabilmente puntati su Denzel Dumfries, che fino a un paio di mesi prima era ancora un gioatore nerazzurro prima di trasferirsi, previo pagamento della clausola da 20 milioni di euro, in Spagna. E dopo la partita del Bernabeu, l'olandese ha voluto esprimere le sue emozioni sui social: "Prima serata in casa nella Champions League, prima vittoria. È bello vedere così tanti volti familiari di nuovo. Speciale affrontare l'Inter, ma felice di prendere i 3 punti con il Real. Hala Madrid".